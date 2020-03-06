心累时刻，请勿打扰 | 5 句心累心声

你曾有过突然力不从心，做什么事都懒懒地吗？感觉累了，不想挤出半点笑容，但是碍于社会的常规，还是得在脸上挂着“笑脸”面具，迎合一切正常社交。其实，每一个人都会有心累的时刻，如果那天你看见他们努力的挤出微笑，请回赠他们一个暖心微笑，再给予贴心的问候，就自行默默离开。

“人们只在乎你飞得高不高，却忘了你飞得累不累”

人们有些时刻，只在乎对方的成就，却忘记了给予最重要的关心。适时的问一句：“你会累吗？”让对方感受到关怀，就是最暖心的问候。

“哀莫大于心死，累莫大于心累”

哀莫大于心死是指，最悲哀的莫过于没有思想的人，这比人死了还来得更悲哀。那么累的时刻呢？我想一个人最累的时刻，就是心累吧！

“勉强微笑，只会让心更累”

明知道自己的心处于累的时刻，还得微笑的面对任何事，这是多少心累的人都经历过的事件。我知道，为了融入社会的常规里，大家必须这样做，但是，这样其实只会让心更累，学会让自己独处冷静，远远比勉强微笑来得更好。

“人累就休息，心累就淡定”

人累了就休息，是最基本该做的事情；心累就淡定，是大家该学习的事情。当一个人保持淡定的心情，看这个社会，就会感觉一切都无所谓，所谓“从容淡定，与世无争”，不理会、不参与，心也就无需这么累。

“沉默代替一切”

有些时刻会莫名的不想发言，只想静静的发呆。在这样的时刻，选择让沉默代替一切，总有人会看穿你的沉默代表着什么。在每个累人的路途中，还是得衷心的认为，会有那么一个人懂得你的痛，懂得你的累。

心累时刻，请勿打扰，戴上耳机，静静的听着歌曲，抚平“累痕”，再重新出发吧！

《忽然之间》莫文蔚

“忽然之间，天昏地暗，世界可以忽然什么都没有”

《未接来电》杨乃文

“风吹信纸的承诺，是一场奢侈的梦”

《一定要相信自己》卢广仲

“今天过去，就让我轻轻睡去，睁开了眼 明天会美丽”

《无眠》苏打绿

“我不管多少时间，多少眼泪，多少失望来忍耐”

《Numb》Amber

“So here I lay so numb, what have I become?”