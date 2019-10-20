做好这 4 点！不让吵架毒化亲密关系

文/Meijuan

俗话说“再相爱的夫妻，一生中都有一百次想要离婚的念头和五十次想要掐死对方的冲动”。恋爱是甜蜜的，婚姻是繁琐的，两个毫无血缘的人生活在一起，朝夕相处，彼此的生活习惯皆有不同，有的时候，也许仅仅是一个挤牙膏的方式不同，都会引起一场家庭大战。

其实说起来，夫妻吵架是感情交流的另类方式，只要把握好吵架的底限，吵吵更健康。不让吵架毒化亲密关系的四大秘笈如下：

一：如果难以讨论，就离开屋子

别忘记，眼前的争吵对象是自己托付终生、一辈子所爱的人，俩人应该尝试解决问题。建议找个适合讲事情的地方，例如公园、餐厅等地，才不会让自己的情绪上升到不可收拾的地步。

二：先消气，再找伴侣

每对夫妻都必须找个办法在互相咆哮前让自己消消气。大家不妨考虑对植物、动物或无生命的东西吼叫，因为不管怎样大吼，它们都不会回嘴，这无疑是冷静的最好方式。

三：停止挑衅

语言挑衅只会火上添油，百害无一利。吵架的时候难免都有点口不择言，什么话难听、什么话伤人就专门拣什么话来说，这将会使关系恶化成非常棘手的问题。

四：让对方畅所欲言

用心倾听，向伴侣明确表现你在倾听，是消除争端的好方法。两个人生活在一起，一定会有许多不同的意见与看法。有时候伴侣只是需要一个情感的抒发，不妨尝试让对方畅所欲言，反而可以让两人的感情更加的坚固。

“相爱容易，相处难” 这句话道尽许多伴侣的心声。幸福的伴侣之间保持尊重、爱慕与包容的紧密关系，并且对于彼此付出相当程度的关心，谨记：有话就好好说，有矛盾就好好解决，才能让彼此在婚姻道路上和谐地走下去。