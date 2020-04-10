【冰箱收纳法】6种保存食物的方法和小贴士

你是不是不管三七二十一，都把所有的食物往冰箱里塞？还是你是属于会分类收纳型的呢？其实你知道吗，根据营养学专家指出，冰箱里的食物若规划好区域和分类，绝对可以让食物保存得更新鲜、更安全哦！

#叶菜类

保鲜期：5-7天

在叶菜类的保存上，大家可以到Ikea或者Daiso购买封口的袋子。然后在装进袋子之前，可以事先检查一边摘掉腐烂的叶子，以免传染。如果冰箱有足够的空间，记得不要让菜叠在一起，以免被压伤。如果没有足够的空间，记得一定要让比较重的蔬菜在底部，比如椰花菜、萝卜等。

#茄果类

保鲜期：7天以上

茄果类方面大家在收紧冰箱以前可以用清水洗干净，但切记一定要抹干或自然风干。多余的水分会让蔬菜有细菌滋长，容易腐烂。另外，可以用保险纸讲茄果类的蔬菜完全包起来密封，以免冰箱内空气太干而吸掉蔬菜本身的水分。

#肉类

所有的肉类记得一定要放到冷冻库，只有在0下的温度才能有效的保存肉类的新鲜度。在肉类的保存上大家可以使用密封袋或者保险膜将肉类完全包裹起来，不过切记一定要将里面多余的空气压出，这样才不会结霜和使肉类酸化。在解冻方面，大家可以放到不锈钢的盘子上，可以加快解冻的速度哦~

#菌菇类

菌菇类需要在非常干燥的环境下才能保存新鲜度，所以切记不要再收藏以前冲洗。另外，如果把菌菇类的底部先切除掉，那么就可以保存更长的时间哦.切除以后，再放到干净的密封袋就行啦~



#根茎类

根茎类上的泥土不用经过特别冲洗，大家可以把平时购买水果时上面的保丽龙网子留下，再套到根茎类上，以免在拿取时碰撞。最后，记得一定要放在通风的干凉处，以免阳光直射。这样就可以避免发霉，保存更长的时间。



#收藏好帮手：燕尾夹

当冰箱叠满各式各样的食物以后，想要快速找到你要的食物的话那么就可以使用燕尾夹这个小帮手啦~只需要在夹子上贴上标签纸，这样就会一目了然。迅速找到你要的东西啦~