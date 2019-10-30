黑美式还是拿铁？6款咖啡测出你的人格特质

文/Evelyn

早上上班一杯咖啡，可是姐的精神良药，没喝到就会感觉浑身不对劲。以前喝咖啡的目的就是提神，但随着慢慢年纪越大，越懂得品尝咖啡独特的香味。你也喜欢喝咖啡吗？其实每一种咖啡，都代表着一种性格与态度。

美国的神经科医生 Alan Hirsch 透过与 18,000 位受访者深入对谈，并研究出每个人选择的咖啡与性格的关係。只要按照平时偏好的咖啡口味，便能知道你相对的性格特质。准备好了吗？就凭着你的直觉，选一杯你喜欢的咖啡吧！



凭着直觉选一杯你最喜欢的咖啡

=》Black Coffee 美式黑咖啡

=》Espresso 意式浓缩

=》Latte 拿铁

=》Cappuccino 卡布其诺

=》Mocha 摩卡

=》Caramel macchiato 焦糖玛琪朵



选好了之后，就可以往下看答案咯！



A. Black Coffee 美式黑咖啡

谁跟姐姐选一样的请举手！对啦，姐因为怕变胖，从以前的拿铁慢慢的爱上黑咖啡。选择黑咖啡的你是个极简派，个性直接不做作。虽然外表看起来较冷漠，但其实内心热情如火。有少许的强迫症，面对任何事情都简洁有力而且很有效率，喜欢今日事今日毕，因为这样就可以获得成就感。



B. Espresso 意式浓缩

Espresso本来口味就浓郁，通常喜欢浓缩咖啡的你，充满个性和毅力，全身散发出独特的魅力。此外，具有优秀的领导才能，通常是朋友或团体中的重要人物，能够带给其他人可靠的感觉。



C. Latte 拿铁

通常选择口感特别温顺的拿铁，也会有着温和性格的特质。喜欢到处认识新的朋友，心思细腻并喜欢照顾别人。但也因为这样，容易花太多时间在别人身上而疏于照顾自己。敏感的个性也会让你在处事中有太多顾虑，是极度缺乏安全感的人。



D. Cappuccino 卡布其诺

钟情于卡布其诺的人，有着热情乐观的性格，而且会给人一种窝心的感觉。但占有欲非常强烈，有自己的一套规则，在生活中属于自律的类型。听起来好像还不错，因为人类都是缺乏了自律才会导致很多事情没完成呀～



E. Mocha 摩卡

喜欢巧克力口味的你，性格外向奔放，积极又主动，对于人际关系可是非常在行！适应力强，进入新环境可以马上观察且融入，乐于接受新事物！但这类型的人通常都沉醉于偶像剧浪漫之中，难以专一，有点花心的倾向喔～



F. Caramel macchiato 焦糖玛琪朵

有点浪漫却又带点古灵精怪的个性，在聚会中通常都是气氛制造者。反应迅速，喜欢follow很多潮流事物，永远都走在时尚最前端，听起来根本就是姐的菜呀！



测试完以后有没有觉得特别准或是更了解自己的人格特质呢？诶那个喜欢喝焦糖玛琪朵的男生，可以自己报上名来吗？