5 款热门健康管理 APP

现时代的人都开始较注重养生，并且会时刻的注意自己的身体健康状况。当然，还是有一部分的人，对于照顾自身的健康，会处于懒得处理的状态，但是你要知道，现在健康已不再分年龄，只要你忽略了健康，大病小病就会找上你！

跟随着年代与科技的脚步，运动也变得方便又简单！现在就立即为大家介绍 5 款热门健康管理APP，让手机化身为你的“健康教练”。

（一）Plant Nanny² 植物保姆² – 喝水养成 APP

水约占身体三分之二，能在人体发挥许多作用，所以喝水是人们每一天必须做的事情！Plant Nanny² APP从2013年推出至今，下载量已超过千万次，原因是跳脱沉闷的提醒喝水模式，以你喝下的每一杯水，也同时让植物获得水分概念，培养你喝水的习惯。

APP功能：

能够制定客制化的饮水计画，协助你掌握喝水进度。

根据个人身体资讯和运动量，推荐每日适合的饮水数值。

自订适合的喝水提醒时间，帮助你建立良好的水分习惯。

（二）Daily Yoga

瑜伽源于古印度；有着5000年历史；还有世界瑜伽日（6月21日）。瑜伽能够改善人们的心理与生理、调节呼吸、甚至还能减轻压力。Daily Yoga APP有着至少50个瑜伽课长供选择，更有3种不同的课程强度（低、中、高），任你选择。

APP功能：

提供高清教学视频，涵盖不同时长和难度。

全新课程计画模组，帮你规划每天的课程，即时监督和记录你的瑜伽练习。

超详细动作详解，高清视频 + 全程语音指导 + 背景乐贯穿始终。

（三）Sleep Cycle：智能闹钟

人每一天必须要有足够睡眠，隔天才能拥有好精神上班去！现代人的坏习惯，就是熬夜，睡不足至少7个小时。Sleep Cycle APP 能帮助追踪我们的睡眠模式，让我们自然起床、并且彻底休息。

APP功能：

睡眠可分成浅层睡眠和深层睡眠等不同阶段。

拥有声音技术专利，能利用声音或震动分析功能追踪睡眠模式、监控不同睡眠阶段的床上活动情形。

详细的睡眠统计资料和每日睡眠统计图。

（四）FatSecret 卡路里计算器

有听过来自火箭少女的《卡路里》吗？里头有一句洗脑字眼“燃烧我的卡路里！”是每个女孩的心声！FatSecret卡路里计算器 APP 能够帮助大家更快捷地查找到相关的卡路里和营养数据，让你瘦身这段路更简单方便。

APP功能：

食物日记帮助您计划和记录您所吃的食物。

运动日记帮助您纪录和计算您所有的热量燃烧值。

体重跟踪记录和显示您的体重变化。

（五）小米运动

运动是瘦身必经之路，想要更准确的记录每一次的运动，可以考虑小米运动APP。此外，建议穿戴小米系列的手表、手环、体重计等智能设备，与APP连接一起，以达到更全面的效果。

APP功能：

精准记录每次运动。

贴心的睡眠管家。

全面评测身体状态。

“健康就是自身的财富”，有着健康的身体才能去做更多事情。看看以上哪个健康管理APP适合你，下载试一试，让健康有机会得以改善。