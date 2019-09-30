15 款创意“垃圾话”，让你倒掉负能量

在台湾，当你听见耳熟能响的《给爱丽丝》音乐的时候，就知道是时候准备倒垃圾了。那你有想过，倒垃圾也能让你把负能量“倒走”吗？台湾新北市政府和台湾艺术大学合作，将“垃圾话” 推介上架，增添大家在倒垃圾时的乐趣。

“垃圾话”是由一班台湾艺术大学的学生操刀设计。《2019金点新秀设计奖》中，荣获《社会设计类》奖项。融入了时下年轻人爱的 “垃圾话”，有趣创意，可当垃圾袋之余还能用当购物袋，一举两得。

“垃圾话”分为三个主题：

丢掉负能量

搭讪系列

帮助“浪浪”

“命中注定你相信吗”——搭讪系列

倒垃圾的那一刻，我们相遇了，有些命中注定的事情，注定要发生。

“一起倒我们的垃圾”——搭讪系列

生活中所制作出大大小小的垃圾，让我们一起倒了吧！

“你是我的爱丽丝”——搭讪系列

爱丽丝音乐响起，要追着垃圾车丢垃圾，但其实我想追的是你，因为你就是我的爱丽丝。

“前任我丢了”——丢掉负能量

前任还留着干嘛？丢了吧！

“天天都是垃圾日”——丢掉负能量

把每一天的负能量打包好，丢掉！

“好想当垃圾”——丢掉负能量

有时候好像当个垃圾，就这样被打包带走，无忧无虑。

“我想一直陪你倒垃圾”——帮助“浪浪”

如果可以的话，我想要一辈子都陪着你倒垃圾，可惜我的一辈子太短，不够时间陪你直到年华老去。

“帮助浪浪”系列

“丢垃圾，不要丢我！”每一只宠物都有个使命，就是伴着你直到它们生命终结的一天，所以请爱护它们，遵守不弃养的原则。

看完了后，是不是也想拥有一个“垃圾话”呢？生命中有大大小小的负能量，就让它们像垃圾一样，从你生命中抛开。