【在家做的事】自我增强免疫力的 5 个方法

文/Evelyn

新冠肺炎这病毒真的太狡猾了，免疫力弱的人，病毒就很容易趁虚而入。但很不幸的是，这病毒目前还没研发出疫苗，成功战胜病毒的人都是靠着自身的免疫力。为了防止马来西亚的病毒再继续扩散下去，政府最终宣布必须限制行动14天。

在大家自我隔离的这14天，正式增强免疫力的时候啊！大家要一起乖乖做好日常预防保养，毕竟提升免疫力才是阻挡病毒入侵的关键。

不熬夜追剧打电动，生活起居一样规律

亲爱的大家，平时的愿望不都是希望不工作，可以睡到自然醒吗？现在不就如愿以偿了？（幸福来得太快，就像龙卷风）其实人的抵抗力变弱，有很大的主要原因都是睡眠不足或是操劳过度。熬夜各器官得不到休息，白天又继续为你的身体工作，怎么承受得了呢？而且在这段时间疯狂追剧打电动，到了上班那一天你真的会很想死，因为这已经变成你的习惯了啦！别说我没提醒，这真的很难调整回来喔！

均衡饮食，不是叫你在家开趴

的确如此，很多人在这段期间都把它当成是华人新年在过，每天打开IG或脸书都会看到大家都在放肆地大吃大喝。在这非常时期，大吃大喝可是非常危险的，万一不小心造成了肠胃炎或食物中毒，想要去诊所医院可是件麻烦事啊～所以，营养师建议我们应该均衡饮食，6大类食物都要摄取，每一类食物多样化并摄取不同的食材。而6大类包括了全谷杂粮类、蔬菜类、豆鱼蛋肉类、乳品类、水果类、油脂与坚果种子类。

在家健身，强壮的体魄才是根本

就算只能宅在家，也是可以稍微运动健身的。除了增强免疫力，最重要的其实是不要在这14天里面让体重严重失控。（喂～）现在IG不是都在流行标记朋友画画吗？那我们可以开始标记朋友来个Daily Workout Challenge，别小看这动作，这足以让social media带动整个社会更多的正能量！

多喝水，治百病

没事多喝水，这句广告词有没有听过？水分可以加速新陈代谢，可以帮助整个身体的循环，并且运送养分、氧气到身体的各个组织。提升抵抗力，水可是非常重要的存在喔！

适度补充保健品、维他命

你我都知道，现代人生活节奏过于忙碌，且多数外食，平常要均衡饮食的确是有点困难。所以大家趁这段时间可以透过保健食品、维他命等补充品适度的补充，也能增强与调节我们的免疫系统。温馨提醒，任何东西多吃都没益处，请不要立马就喝一堆有的没的保健品，我们只要适量地补充维他命c已经是最方便以及最有效的方式咯！

在这非常时期，大家要勤洗手、带口罩，能不出门就别出门。无聊归无聊，但还是要坚持以上的习惯，多运动、均衡饮食！我们一定会打败病毒的！

