马大医学微生物学教授 | 抗新冠肺炎之际，别忽略我国6种传染病

新冠肺炎持续肆虐，多国不断增添确诊病例。新冠肺炎更广泛的传播到其他大洲，像是纽西兰、冰岛、爱尔兰、多明尼加共和国等地，也是出现确诊病例的新国家。

面对新冠肺炎持续肆虐，我们应当怎么保护好自己？同时，许多对于新冠肺炎的疑惑又知道多少？除了新冠肺炎，我国应该更担心哪些传染疾病？今天Chapters独家专访，来自马来亚大学（University of Malaya）医学微生物学教授 – ASSOCIATE PROF. DR. Chan Yoke Fun ，亲自为大家解答。

Q：新冠肺炎是不是就像大家的一样，是「致命疾病」？

A：目前全球的统计数据显示，新冠肺炎的轻症病例占81％，重症病例为14％，危重病例占5％；与同一组病毒相比，新冠肺炎的死亡率是：

中东呼吸综合征冠状病毒： 34%

SARS：10％

SARS-CoV2（新型冠状肺炎）：2％

Q：新冠肺炎受感染几率到底有多高？什么族群较容易受感染？

A：研究发现，以下2个因素会促使感染：

年龄

既往病史 / 并发症：心血管疾病，糖尿病，慢性呼吸系统疾病，高血压

此外，根据《中国流行病学杂志》官网，男性的病死率比女性高，分别是2.8% 与 1.7%，整体病死率：2.3%。

Q：新冠肺炎对人体会带来什么样的破坏？

A：新冠病毒透过咳嗽和喷嚏传播，与患者有亲密接触这将因此受感染。引起的症状从发烧和咳嗽开始，进而导致健康恶化。受到感染的初期，新型冠状病毒会迅速入侵肺细胞。

新冠病毒对人体的破坏可分为 3 个阶段：

第一阶段：感染并杀死肺部纤毛细胞，导致细胞脱落并让患者的呼吸道布满碎屑和液体，导致肺炎出现，同时患者也开始有呼吸急促等症状。

第二阶段：免疫系统开始起作用。由于病毒的存在，患者的身体向肺部注入免疫细胞来清除病毒并修复肺部组织。

第三阶段：若肺部损伤持续，这可能导致患者呼吸衰竭。即便患者最后生存下来，受损的肺部也无法痊愈。

世界卫生组织指，SARS病毒在袭击肺部时会导致肺部出现“蜂窝状”，而且这些病变也存在于新冠病毒的患者中。

Q：面对全球确诊病例中，有婴孩确诊病例，对此你有什么什么建议给新生父母吗？

A：全球确诊87,518病例中，曾出现婴儿确诊病例，除了9名未满1岁的婴儿外，还有一位婴儿仅出生30小时。但疫情爆发至今，婴儿感染新冠肺炎的病例非常少，而且全部健康痊愈。

此外，在照顾婴儿时家长或监护人应该做足防护措施，即清洗双手和戴口罩。 家长或监护人也建议不时观察自己是否生病，若出现生病症状应与他人隔离，以免传染家人。

Q：美国《国家地理》统计发现，无论是季节性流感或新型H1N1流感，皆可以感染上百万人，但致死率大约只有0.1％。至于流行病像是SARS、MERS或新冠病毒则比较严重，SARS的致死率达到10％，不过全球只有约8000人受到感染。

目前从感染人数来看，新冠病毒的确诊数已大幅超过SARS，死亡率约2％。从中我们可以了解到什么？这象征着目前全球病毒正在异变吗？

A：过去在 1918年、1957年、1968年及2009年，我们都经历过「大流行病」的传染；甚至在1300年代中期的黑死病，也致死了30-60％的欧洲人口，和18世纪的天花。这些「大流行病」皆通过检疫（隔离）和注射疫苗给制止了。

目前科学家们正在努力确保通过与循环病毒匹配，透过先进的科技与技术来研发更有效的疫苗。2009年爆发的H1N1流感， 目前仍然在世界各地传播，不过我们当中可能有些人曾经接触过这种病毒并起了免疫保护。

Q：从流感到新冠肺炎病毒，为什么会有新的病毒出现？

A：病毒感染一般无法得到治疗。病毒感染不像细菌感染一样，可以使用抗生素来治疗，因为病毒通常具有较小的基因组（遗传物质），因此它易于突变，导致抗体失效，让免疫系统不能及时作出反应。

病毒的传播可经由动物携带，当人类与动物接触时，我们就被感染了。

Q：以目前疫情的情况，Co-Vid19是否会像当年SARS疫情事情被抑止？

A：目前还是言之过早，不过病毒在天气较冷时的生存时间会更长，我们希望随着气候转暖，能大幅度降低疫情。

Q：除了新冠肺炎，有什么传染病是我们国人应当注意的吗？

大众： 骨痛热症、多重耐药细菌、结核病

儿童： 手足口病、尤其是肠道病毒 A71

孕妇：流感

最重要的是，我们应该开始觉醒，并别再拒绝疫苗。市面上的疫苗可以帮助我们预防的疾病包括：

麻疹

白喉

破伤风

百日咳

乙型肝炎

脊髓灰质炎病毒

以上疾病的感染比例逐渐增加。另外，国人缺乏服用抗生素的知识。只有我们受到细菌感染时，才需服用抗生素。 普通感冒并不需要服用抗生素。

Q：在我国常见的传染病，目前是否已有更有效的疫苗/药效来对抗？

A：在正式投入市场前，疫苗和药物的临床试验需要经过多个阶段，一般需要7至14年。 目前我国生产疫苗的能力有限，而且用于研究疫苗的自己也较少。

注射疫苗是依据特定的疾病。如果你接种的是麻疹疫苗，它将起到麻疹的防疫功能，相对的并不会保护你受到其它传染病的感染。

Q：为了减少任何传染病的感染机率，除了加强我们的免疫系统之外，还有什么是你可以建议我们从生活做起的？

A：为了减少传染病（包括新冠肺炎）的感染机率，除了戴口罩和勤洗手。同时避免前往人潮拥挤的地方，并不要前往高风险国家。

维持健康的生活作息：

不抽烟

加强锻炼

适时释放压力

维持健康的提早

多吃水果和蔬菜

获得充足的睡眠

根据中国疾病预防控制中心的资料显示，武汉有3000多名医护人员基于防护设备短缺，例如一次性口罩、医用服、手套等。不少医护人员在防疫过程中感染了新冠肺炎，当中也不少人因此殉职。

全球有许多医务人员正冒着生命危险为我们打拼，拼了命的工作为的就是可以控制局势。 在前线人员抗疫之际，我们也应该做好自己的本分，做好防御，一起携手制止疫情。