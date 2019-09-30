除了咖啡，6种养生茶能助你提神

文/Meijuan

在现代社会提倡养身是件平常不过的事，不过对于久坐不动的上班族而言，该如何拨出时间来养身呢？除了长时间不正确的坐姿，办公室内的各种辐射更会对身体有严重影响，尤其对于女性，很容易出现长斑、肤色暗淡无光等问题。因此，较便捷的养身之道，就属养身茶对上班族来说是最好的方法，既省时又省力。

菊花茶

菊花茶对治疗眼睛疲劳、视力模糊有很好的疗效。除此之外，菊花茶也具有清热解毒、清肝明目的功效。菊花茶的冲泡方法并不难—在壶里放上10朵菊花、金莲花5朵、决明子5克、枸杞子3克，再用沸水冲泡即可，看到茶水渐渐酿成微黄色即可饮用。

茉莉花茶

《中药大辞典》中有记载，茉莉花具有很好的消炎解毒的作用，可以疏肝理气、清热解毒，眼睛干涩的人们最适合饮用茉莉花茶，因此非常适合长期面对电脑的上班族饮用。此外，工作期间来一杯茉莉花茶，那茶香和花香的芬芳足以让人将烦恼抛之脑后。冲泡茉莉花茶时，茶与水的最佳比例为1:50，用大约90摄氏度的沸水冲泡三分钟后，揭开杯盖即可小酌享用。

玫瑰蜂蜜茶

玫瑰蜂蜜茶有调理血气、促进血液循、消除疲惫、保护肝脏胃肠、消脂减肥的作用。不仅如此，玫瑰蜂蜜茶还可以养颜美容呢！玫瑰蜂蜜茶的准备功夫也很简单，首先用烧开的开水冲洗一下玫瑰花，然后倒入适量的开水焖盖大约十分钟至玫瑰花出味，便可待玫瑰花茶稍微冷却后加入蜂蜜拌匀至溶化即可饮用。

红枣枸杞茶

红枣枸杞茶能暖胃护胃，同时还有很强的养颜功效，经常饮用可以使皮肤变得水嫩亮丽。如何快速准备红枣枸杞茶？首先准备枸杞一小把（约20颗）、红枣三颗，放入玻璃杯中，以开水冲泡或用水煮沸后就可直接享用。

干无花果茶

便秘是都市人常见健康问题，不少办公室一族更备受困扰。干无花果20-30克，以约500毫升热水，焖煮10分钟，喝茶吃渣即可改善便秘的情况。

绿茶

绿茶中的茶多酚，可以清除体内的氧自由基，从而有效抗辐射，对长期久坐的上班族而言可以帮助增强人体免疫力。此外，绿茶中也含有丰富的维生素C和维生素E、胡萝卜素等等，可以滋养眼睛，对长期使用电脑的上班族可是有益无害。

每一种养生茶的作用都是不同的，而且冲泡方式简易，大家可视乎自己的情况来进行冲泡，以达到最佳效果。