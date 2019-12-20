身体健康检查有多重要？

就快迈入2020年，新一年的愿望里是否依然有着身体健康这一项？我们常听到，“健康就是财富”，但金钱可以买到一切，却无法买到健康。世界卫生组织（WHO）在官方网络表示：“当我们健康时，我们可以学习、工作并支持自己和家人。当我们生病时，我们自身难保，就无法再顾及家庭和社会了。”

那么你们知道身体健康检查到底有多重要吗？



预防胜于治疗

提早了解健康状态和潜在的疾病



要将“预防胜于治疗”这思维深深烙印进脑袋，健检可以提早让我们了解自身的健康状态，并且及时发现自己潜在的疾病。

癌症早已年轻化，并位居首位拿走人们性命的疾病。各位有没有发现，大家对于癌症存有很大的迷思，认为患上癌症就必死无疑，但其实癌症并不可怕，如能早期诊断早期治疗，复原的几率相当高。

另外，糖尿病、高血压、胆固醇等等，都是属于慢性疾病。大家可以通过健康检查的筛检，提早了解疾病，从而得到适当的治疗。

这 5 类人需定期健检：

体抗力弱者： 平均一个月会生病几次或患有慢性疾病的人。

吸烟一族： 吸烟有害健康，尤其为肺部，易得肺癌。

准妈妈： 为了能够维护好母体与婴儿的健康，准妈妈们必须定时定侯做体检。

办公一族： 久坐电脑前，坐姿不正确，会引发职业病，当中包括眼部疾病、手指关节等等。

熬夜一族： 熬夜是五脏六腑的杀手，许多职业像是拍摄团队、护士、客服等等，都必须定时检查。



健康检查前需注意：

体检前应忌口（前一周不能喝酒）

体检前应禁食物（前一天晚餐后就不要进食）

采血时间不易太晚（不宜超过早上9点；不能空腹超过12小时）

忌隐瞒病情 忌

随意舍弃检查项目

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