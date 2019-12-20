latest posts

Chapters
Chapters
健康运动Sponsored

身体健康检查有多重要？

YY by : YY add comment

就快迈入2020年，新一年的愿望里是否依然有着身体健康这一项？我们常听到，“健康就是财富”，但金钱可以买到一切，却无法买到健康。世界卫生组织（WHO）在官方网络表示：“当我们健康时，我们可以学习、工作并支持自己和家人。当我们生病时，我们自身难保，就无法再顾及家庭和社会了。

图片来源：unsplash.com

那么你们知道身体健康检查到底有多重要吗？

  • 预防胜于治疗
  • 提早了解健康状态和潜在的疾病

要将“预防胜于治疗”这思维深深烙印进脑袋，健检可以提早让我们了解自身的健康状态，并且及时发现自己潜在的疾病。

癌症早已年轻化，并位居首位拿走人们性命的疾病。各位有没有发现，大家对于癌症存有很大的迷思，认为患上癌症就必死无疑，但其实癌症并不可怕，如能早期诊断早期治疗，复原的几率相当高。

另外，糖尿病、高血压、胆固醇等等，都是属于慢性疾病。大家可以通过健康检查的筛检，提早了解疾病，从而得到适当的治疗。

图片来源：unsplash.com

这 5 类人需定期健检：

  • 体抗力弱者：平均一个月会生病几次或患有慢性疾病的人。
  • 吸烟一族：吸烟有害健康，尤其为肺部，易得肺癌。
  • 准妈妈：为了能够维护好母体与婴儿的健康，准妈妈们必须定时定侯做体检。
  • 办公一族：久坐电脑前，坐姿不正确，会引发职业病，当中包括眼部疾病、手指关节等等。
  • 熬夜一族：熬夜是五脏六腑的杀手，许多职业像是拍摄团队、护士、客服等等，都必须定时检查。

健康检查前需注意：

  • 体检前应忌口（前一周不能喝酒）
  • 体检前应禁食物（前一天晚餐后就不要进食）
  • 采血时间不易太晚（不宜超过早上9点；不能空腹超过12小时）
  • 忌隐瞒病情
  • 随意舍弃检查项目
图片来源：unsplash.com

想要在迈入2020前，来个健康检查吗？即刻登入Superdeals ，享有 25% 的折扣，购买MSU Medical Centre身体健康检查配套，让你在今年结束前了解自身的健康状况。

Tags : 健康运动

you might also like

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.