请注意！以下 5 种状况 不适合推拿

无论从事什么行业，久坐或久站后，都会感觉浑身不舒服，最常见的就是背后酸痛与肌肉疼痛。为了松弛劳累的筋骨，舒缓一整天的疲劳，推拿顿时成为了现代人重要“配备”之一。

中医推拿

推拿一般是透过中医师的手，在人体穴位上，用推、拿、提、捏、揉等进行治疗，《黄帝内经》书籍也提到“经络不通，病生于不仁，治之以按摩”，这表明按摩有治疗的作用。除此之外，适当的推拿也有利于促进血液循环、协调各个组织与器官间的功能、提高新陈代谢等等。

推拿好处虽多，但却不是所有人都适合。以下这 5 种状况的人请注意！你们其实不适宜进行推拿。

（一）肚子饿或太饱；过于劳累，睡不好

在肚子过饱时刻进行推拿会导致消化不良或反胃，建议在饭后1个小时进行推拿才较为恰当。此外，如在过饿、过于劳累、睡眠品质不好下进行推拿，可能会因为血糖过低、元气不够而出现“暈推”状况。

（二）癌症病患

体质虚弱的癌症病患，无法负担推拿的力量之余，根据网上健康期刊，如在癌症部位进行推拿等刺激治疗手法，会导致肿瘤扩散并且转移到其他部位，可能会有复发的几率。但是，每一位病患体质不相同，建议可以询问医生的意见，以便心安。

（三）刚动完刀

刚动完手术的病患，由于伤口还未完全愈合，元气也还未复原，建议不要立即推拿。推拿力道可能会让伤口再次裂开，进而导致患者必须再次处理伤口。

（四）怀孕或生理期

女性生理期与怀孕期间，不建议在容易刺激子宫的敏感地带如胸部、大腿内侧、腹部、盆骨等等进行推拿，以免照成孕妇感到不适，胎儿不稳定。其余没受影响的地方如肩膀、脚部等等，力道也必须适可而止，并时刻询问孕妇的感觉。

（五）皮肤发炎/伤口

在皮肤发炎与伤口上进行推拿，会加重伤势，让发炎的状况恶化，并且可能会导致细菌感染，严重至蜂窩性組織炎。另外，某些皮肤发炎症状，可能会因推拿而扩散至其他部分。

现在可立即上到Superdeals，以优惠的价格购买推拿疗法。如不知自己是否适不适合推拿，可在还未开始之前先询问医师，以确保自身是在好的状况下进行推拿，疏通身上的经络。