世界最营养排行榜 | 烧猪肉排名第8？猪肉营养值知多少

文/Char

很多人喜欢肥瘦相间的五花肉、肥猪肉看来特别可口，吃下去满口生香。然而，大家都认为多吃猪肉会变胖，也不健康。可根据BBC报导，英国科学家在分析1000种食材后，选出100种最营养食物，而Pork Fat竟然位列第8哦！

英国科学家针对1000多种食材进行分析、评估，打出了营养分，得分越高，说明这种食材和其他食材一起吃时，满足感越高却又不超过人类每日所需营养。

以肥猪肉为例，科学家指肥猪肉虽含有不饱和脂肪，却不代表可以无节制地进食。要均衡饮食，还要适合而止，营养食材指的是原生态食材，而不是超市里加工后的各种肉制品。而猪肉的营养评分是73，富含维他命B及其他矿物质，比牛羊脂肪含有更多非饱和脂肪，更健康。

原来，摄入需适量猪肉脂肪的好处，猪肉脂肪含有丰富的油酸（oleic acid），且含有60%的单元不饱和脂肪酸（monounsaturated fat）。这是一种健康脂肪，对心脏、血管、皮肤和调节荷尔蒙都有好处。

此外须留意的是，猪肥肉的营养虽好，但若烹调温度超过摄氏120度，将会将其中的不饱和脂肪酸变成饱和脂肪酸，失去营养价值。而饱和脂肪酸还会引起炎症、燥热、胃病、过敏等健康问题。 所以，尽量在烹调过程中不要使用油炸和烧烤的方式。

10大最有营养食物：

杏仁（Almonds）

凤梨释迦（Cherimoya）

平鲉鱼（Ocean Perch）

比目鱼 （Flatfish）

奇亚籽（Chia Seeds）

南瓜籽（Pumpkin Seeds）

莙荙菜（Swiss Chard）

肥猪肉（Pork Fat）

甜菜叶（Beet Greens）

鲷鱼（Snapper）

其实，只要是自然、不经加工的肥脂肪和猪油对身体都有益，但还是得适量食用，并配搭蔬菜食用。而肥猪肉适用于煮汤和炒菜，能促进佳肴味道的同时也对身体有益。对于肥猪肉在健康食物的榜单出现，会不会让你更毫无罪恶感的大快朵颐呢？