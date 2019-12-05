忧郁恐惧不安都来袭？其实你可以中断它！

文/Char

当你感觉愤怒、恐惧、烦躁的时候，你知道吗？其实你可以尝试使用“模式中断”的方法，抽离当下，找回掌握自我情绪的想法。

人类的想法是触发感受与情绪的主因，因此只要能改变想法就能改变心情。这并不容易，但有个技巧就是放弃一套思路，转换成另一种想法，称为“模式中断”。

更具体一些，模式中断应用在日常生活中，当你为某件事感到忧心，也许是工作的挑战、人际关系的问题或其他烦心事。举例，上司的欺压让你难受，你这阵子的思绪都在这件事上，让你愤怒又低落。但当你突然收到一个好消息，心情就会立刻改变；当再想起这件事，你发现自己的思绪不一样了。

其实很多情况下，你可以主动引发“中断模式”，不必被动地等候外在刺激。模式中断有各种形式，比如人人都能好好利用的“睡眠”。通常一夜好眠后，即使处境并未改变，但世界看起来却美好多了。

此外，运动也是良好的模式中断方式。科学证明跑步会分泌脑内啡，让你感到愉悦、充满活力，准备好面对挑战。而情绪也具有传染力，花些时间和能鼓励你的人相处，这也是模式中断的好方法。同理，也可以试着减少和负能量的人相处。

另外，自我对话也能帮助改变情绪；和自己对话可以中断习惯性的忧虑。只要一察觉自己的想法陷入漩涡，你可以对自己说“你又来了。”只要体察自己的情绪，温和地提示该怎么面对，就能在负面情绪生根之前控制住。

“模式中断法”未必万试万灵，如果失灵后情绪依旧负面，最好的做法就是将你的状态当成坏天气，承认这是生而为的自然情形。要记得，坏心情、坏事都会过去的，这样你就会觉得好多了。