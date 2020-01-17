孩子拒绝上学不是胡闹，而是生病了！

文/Meijuan

学校已经开学了一阵子，有不少案例发现有些孩子对于上学产生抗拒，不只是反抗去学校，甚至开始出现生理上的不适，例如一进校门就会开始头痛、肚子痛，怎样都进不了教室，让许多家长感到困扰却不得其解。

其实，这样的症状被称为“拒绝上学症”或是“学校恐惧症”（Schoolphobia）。患有此症状的多是7-12岁的小学生，这样的症状是属于轻度机能性的行为失常，一般的特征是对学校或教室表现莫名又不合理的恐惧和害怕反应，使学生害怕上学，害怕学习。

这种情形的发生可能是来自于某种极端强烈或有创伤性经验所引起的，例如转学、父母生病或死亡、害怕被同学嘲笑、担心成绩低落、老师太过严格等，心理压力呈现在生理上，在上学时会发抖、流汗、呕吐等，如果勉强去上学就会让情况变得更糟。

千万不可打骂与斥责

“学校恐惧症”更像是焦虑、抑郁等更严重的情绪障碍的一个信号，而这种信号如果没被足够重视，极可能引发更严重的后果。因此，发现孩子厌学后，很多家长再没有办法之下，就以打骂与斥责的方法逼迫孩子上学。这种做法是完全错误的，其实家长可以这么做：

家长不宜过分催促孩子上学，尤其不宜用打骂、斥责、嘲讽、体罚的方式强迫其上学。家长用同理心明白孩子的问题和感受，明白孩子不是装病，不是想逃学，用心聆听孩子的心声，做孩子一个支持者，为孩子找出问题的源头，为孩子寻求支援。 向老师、同学了解孩子在校情况，先排除有无经历学校应激事件。此外，将孩子的情况告知学校，让学校辅导团队为孩子制定个人辅导计划。 保证孩子在家仍有正常作息，按时起床、吃饭、睡觉，避免昼夜颠倒、熬夜、赖床等。 关注孩子情绪，留意其有无易怒和极端语言出现，如会不会说“活着没意思”、“想死”、“想一睡不起”等话语。 及时寻求心理医生的专业帮助。拒绝上学是行为现象，是冰山一角，而冰山下涌动的纷繁内容还需专业人士帮助鉴别、梳理和解决。

“拒绝上学”在教育上是一个时常出现却又相当棘手的问题，如果没有及早处理，很可能会导致孩子教育中断，身心也会持续造成困扰。所以在处理过程中，家长和老师尽量给予赞美，并站在他的角度去同理他，让孩子感受到正面的力量，进而打开心房，愿意回学校上课。