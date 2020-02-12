如何轻松管理糖尿病？

文/Evelyn

糖尿病在这时代真的是越来越普化，近年来糖尿病患者持续增长，不管是家里的长辈或者是年轻人都有这困扰，也代表着开始了病情年轻化的趋势。会得到糖尿病，最大的原因莫过于是没有好好的控制饮食习惯，早餐要“Kopi Gao Gao”，中午一杯珍珠奶茶，饭后还要配上甜点，这看似很一般的饮食习惯，却造成了我们身体的严重负担，才导致患有糖尿病的机率变高。

低GI饮食原则

GI 是升糖指数（Glycemic Index），简单来说就是一种食物「造成血糖上升」的指数。换言之，低GI就是「低糖」饮食概念。只要低糖、少油、少盐和高纤，掌握好这饮食原则就已足够。当我们摄取低 GI 食物，血糖值将维持在较稳定状态，正常供应身体细胞利用。这样就不会囤积过多脂肪，也不会有暴饮暴食的情形发生，当然也就不易变胖咯！是不是好处多多咧～

低GI食物，4大重点记起来

选择富含膳食纤维、饱足感高的食物，如糙米、燕麦、地瓜、全麦面包 加工、精致程度愈低愈好，遵守粗食原则 尽量蒸煮料理，低于煎、炸的烹调方式 食物成熟度也会影响，以香蕉为例，愈越GI值越高。高GI食物如芒果、榴莲、西瓜等糖分较高的不至于完全不碰，建议在白天吃但切记不过量，不要晚餐后或睡前吃即可。

养成4大生活习惯

维持运动习惯

维持运动习惯真的很重要，很重要！一周运动大约2-3次，一次的运动时间大约1至2小，次数增加、强度减缓。如果身体允许的话，在适度加点阻力型预防肌肉流失，例如善用弹力带，或是举小哑铃等等，增加身体的新陈代谢。

正确饮食方式

其实无需想得太复杂，如果早午餐有聚会或是晚餐应酬吃太多，那三餐里头其中一餐就以营养补充品来取代。简单来说，三餐应在低GI饮食原则下，同时也必须注意每天的热量是否超标或不足。

早睡早起

现代人都太习惯熬夜，导致睡眠不足。熬夜不但会伤气血，还会引发糖尿病等一系列慢性疾病。所以，养成早睡早起的好习惯，才能拥有一个健康的体魄。

适当抒压

压力过大，可是会影响患糖尿病的概率哟！所以建议适当的舒缓压力，调节心情，不要认为年轻的身体就是本钱，糖尿病是不会放过任何不珍惜自己的人的。

从现在气开始养成生活的好习惯，好好珍惜自己的身体，别等到糖尿病真的来临了，再来后悔莫及啊！

