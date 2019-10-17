金鐘全场焦点！吳慷仁激瘦练六块腹肌，原来是靠这几招

文/Evelyn

上周六的金钟奖终于顺利落幕，除了女星在红毯上各种争美之外，最大影帝遗珠吴慷仁一现身就引起了尖叫，完全是金钟焦点！这都是因为吴慷仁原本白皙又彬彬有礼的外型，突然顶着一个大光头，再加上又干又瘦的身型，没有仔细看的话真的无法认出来。

网友纷纷都在讨论吴慷仁根本撞脸国父、龟仙人，或是甘地等等，相信大家也在颁奖典礼后看到网络上有许多吴慷仁的恶搞对比照，真的满搞笑的！不过，那都是因为为了接演新戏的关系，所以才会刻意瘦身又晒得黝黑，还因此练出了六块腹肌！虽然大家都觉得瘦得太夸张，但他表示「其实这样瘦身满伤害身体，但希望能做好工作，很难得是没有挑战过的角色，有机会用这个样貌呈现，我觉得很棒。」都说到这里了，当然是要与大家分享吴慷仁的瘦身方法啦～

激瘦8公斤首要秘诀

吴慷仁在9月中接受访问时透露体重大约是64公斤，但在颁奖典礼上那又瘦又干体型，目测体重应该已经是5字头左右。而减重首要秘诀就是完全碰淀粉，都以青菜为主。如果肚子饿嘴馋，就会吃些坚果，但吃多会上火。

最方便的运动 – 跳绳

从吴慷仁的FB发现，其实他也是用非常健康的减肥方式来瘦身啦！而且只要一条绳子就可以随时随地来瘦身，非常方便喔～在此温馨提醒，跳绳算是激烈运动，所以事前暖身一定要做好，建议脚掌落地，这样就可以减少膝盖的伤害。啊其实姐想跟你们分享的是，吴慷仁的六块巧克力腹肌超厉害的，是看了会脸红心跳加速的那种！可以瘦身之余身材又变波棒，回去得叫男友好好地学习学习才是！



爬山吸收芬多精

吴慷仁喜欢露营和爬山，是个喜欢亲近大自然的人，再加上他家附近就有很多爬山的好地方，所以拍戏空档时期就会跑去爬山。而且爬山本来好处就多多，可以增强心肺功能，还能加强肌耐力，吸收山上的芬多精，让心情保持轻松。齁～这么棒的地理优势真的有在好好利用啦！

除了吴慷仁之外，最近才求婚成功的李荣浩也在微博上面po出了照片说一个月就减掉了16公斤！网友们都在议论纷纷说问李荣浩说，是不是为了婚礼才减肥的。（齁～好甜蜜）接下来就是他的地狱式减肥法，仔细一看这减肥菜单真的让人又惊又喜啊～

看完了李荣浩分享的清单，是不是觉得好气又好笑但又非常实际，尤其是第7点，真的非常幽默！姐姐我对第5点非常地感同身受，「当你深夜饥饿难忍时，要想此时此刻脂肪正在被消耗，一切都是值得的」。拜托！减肥期间越晚真的肚子会越饿啦，所以当我们觉得快放弃的时候，请把李荣浩大大的名句精言拿出来，说不定可以再度激起你减肥的斗志。



减肥靠的就是毅力

其实看完两位的减肥历程，发现减肥靠的根本就是毅力。身高177的吴慷仁，为了新戏剧中角色而瘦到只剩下57公斤，靠的就是那股决心与毅力，还有对戏剧的尊重。而李荣浩的减肥清单中的第6点就很重要，减肥需要自律。至少坚持一个月以上，才会明显的看出想要的效果。想要三天捕鱼两天晒网的还是省省力气吧～想要躺着瘦的朋友们，看完了这篇还不赶快醒醒！