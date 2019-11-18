勿踩地雷！ 4 大早餐误区须知

文/Meijuan

每次在网络上或是服饰店面，看到许许多多的漂亮服饰，都希望自己身上的肥肉与赘肉瞬间消失！减肥最可怕的事不是没有成果，有时候反而是做出了努力却越减越肥。

仔细想想，你可曾为了减肥和瘦身，拥有不吃早餐的习惯？那就大错特错了，请即刻停止不吃早餐的行为！那么，为了瘦身成功，就别踏入早餐误区了：

早餐误区1：喝果汁

商店里所售卖的果汁富含大量的糖分，千万不能放肆地喝。建议喝新鲜现榨的果汁，富含天然营养成分，例如各种维生素、矿物质等，同时水果所含的纤维可以帮助肠胃增添饱腹感，克服饥饿的痛苦直到午餐。

早餐误区2：糕点当主食

走在上班的路上，看着路边小贩或商家所售卖的各种糕点是不是很受吸引味蕾？很多减肥者误以为一天的减肥需要有一定的能量，所以早餐要吃得好一点，就会忍不住买甜甜圈、蛋糕等当作早餐。其实，这些含有大量糖分和奶油的食物，相当于1000大卡，并且会导致食欲大发，使减肥计划一一攻破。

早餐误区3：不喝咖啡

大多数的减肥者都会认为咖啡是致胖的原因之一。其实，早餐时喝一小杯咖啡可帮助身体燃烧脂肪，当然要尽量少糖少奶，建议纯黑咖啡的功效最为佳。喝完咖啡的30分钟后，血液中的脂肪酸浓度会升高，开始将脂肪酸转化成热能，能有效燃烧脂肪。

早餐误区4：各种酱料

想要减肥的人早餐都会选用全麦面包做早餐，但是全麦面包又干又没有味道，很多人会选择涂抹一些沙拉酱、果酱或花生酱增加味道好进食。但是，这些抹酱所含的糖分高、油脂重，吃了只会增加身体的脂肪含量，起不到瘦身的效果。

还在苦恼于身材一直不瘦反胖？赶快检视自己的减肥食物，是否拿捏得当，就会事半功倍！