【武汉肺炎】空气清净机是否有效过滤病毒？

截至今日（2月4日 早上 9 时），「武汉肺炎」全球确诊案例高达20624人，比昨日增加了3237人，死亡人数从昨日的362增至426人。在这个非常时期，为了降低感染率，口罩“升职”成为民众的必需品，导致全马大缺货。除了口罩以外，可过滤空污的空气清净机似乎成为了防护的第二选择，那么空气清净机能过滤“武汉肺炎病毒”吗？

空气清净机能过滤“武汉肺炎病毒”吗？

台湾室内环境品质学会理事：“答案是有机会”。不过，他也强调别把希望完全寄托在空气清净机，我们一般老百姓能管好的，除了提升自身的免疫能力，以及使用口罩守住最后一道防线，另一个重点就是自己的室内空气品质。

市面上有着各式各样的空气清净机，有意要购入的朋友们，可以先来了解以下 7 种空气清净机的滤净技术。

空气滤净技术一：过滤集尘型

利用滤材（滤网）将空气中之悬浮微粒去除，因此需定期更换滤材（滤网），否则没效，常见的高效率滤网为HEPA滤网。

优点：

纤维密度高，捕捉微粒能力较强。

有效地捕捉细菌、霉菌和PM 2.5。

缺点：

密度高空气遇阻力变大，因此HEPA滤网等级越高越秏电。

空气滤净技术二：静电集尘型

这种技术使用集尘板加上高压电静电，过滤微粒效率高，集尘板须定期清洗。

优点：

无需耗材成本较为环保。

静电兼具杀菌、抑菌效果。

缺点：

可能释出臭氧，对人体的呼吸系统是有害。

空气滤净技术三：活性碳吸附型

颗粒状活性碳填充型滤网因活性碳使用量多，效果比纤维织布型活性碳好。活性碳滤网应定时更换，以避免吸附饱和之活性碳将污染物释出，产生二次污染。。

优点：

可以吸附气体类污染物，如有机化合物、甲醛、臭味等。

缺点：

吸附饱和的活性碳，会没有吸附能力。

空气滤净技术四：光触媒分解型

光触媒（一般为二氧化钛）能分解有机化合物、一氧化碳等气体污染物，可杀死细菌等微生物。一般而言，光触媒烧结至金属基材的滤网，会比仅胶粘至塑胶或纸基材的滤网耐用。

优点：

不用如活性碳般频繁更换滤网。

可杀死细菌等微生物。

缺点：

光触媒需要照射于紫外线下才会发生作用。

未妥善固定于滤网基材上，可能会随时间渐渐剥落而失效。

空气滤净技术五：紫外线杀菌型

紫外线波长越短，能量越强，UV-C波长中的254 nm是杀菌效果最佳的紫外线，也就是可能有机会对付病毒。若用紫外灯管直接照射室内时，需避免直射人体，因此最好是选择紫外线灯管置于空气清净机内或空调箱内的产品。

优点：

杀菌效果最佳。

缺点：

长期被照射会造成白内障及皮肤癌

空气滤净技术六：负离子型

负离子也称为阴离子，利用放电产生负离子释放于空气中。负离子同时去除粒状物及气状物，也能降低空气中臭味。不只是空气清净机，如今许多电器如电风扇、吹风机等现在都可以吹出负离子。

优点：

除粒状物及气状物、降低空气中臭味。

缺点：

负离子只能够抑菌，不能直接杀菌。

负离子若量少则净化效果差，过量却会使人不适。

空气滤净技术七：臭氧型

谈到臭氧我们简单厘清一个观念，在大气层的臭氧，对地球来说是很好抵挡太阳紫外线的材料。但对人类来说，在地面的臭氧是一种污染气体，会伤害呼吸器官及肺部组织，所以屋内必须没人才能启用臭氧型空气清净机。

优点：

强大的氧化及杀菌能力。

缺点：

会伤害呼吸器官及肺部组织。

在没人的空间里开臭氧机，才能避免对人体的危害。

不同的空气清净机，有着不同的功能，我们必须注意的是，需依据场所之污染类型选购空气清净机。此外，需定期为空气清净机保养、清洁、维护、更换滤网，要不然家里反而会更肮脏。必须一提的是，二氧化碳是无法经由空气清净机被分解与过滤，所以保持室内外空气流通，是减少二氧化碳的最佳的方法。

空气清净机是针对已散布于环境中的病菌，在防疫上，Chapters 建议还是戴上口罩、勤洗手、不用手随便触摸，为自己与家人的健康做好最佳的一道防线。