【新闻资讯】政府4大应急措施对抗疫情，减缓人民负担

Chapters 整理几项重点新闻资讯，其中让人们最关注的是疫情状况、振兴经济和援助人民的配套。再次呼吁大家，身为大马一份子，人人都有责任，首先大家必须#stayhome，减少外出。另外，重视疫情所带来的严重性，更不要刻意隐瞒病症，尽量避免造成前线医疗人员的负担。

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重点概要如下：

1.截至3月23日，我国新增212人确诊，4人死亡，其中123 病例与大城堡清真寺有关。目前共有1518 确诊病例，14死亡病例，159 康复出院。

资讯来源：One FM

2.为了帮助减轻人民负担，首相丹斯里慕尤丁宣布4大应急措施，如下：

-大马公积金局(KWSP) 准备400亿令吉，让55岁以下的公积金局会员可提取第2户头的存款使用，但限制每个月最多提取500令吉，长达12个月。i-Lestari提款措施的申请将从4月1日起开放，预计将有1200万名公积金局会员受惠，而提款数额预计将达到400亿令吉。

-政府提供5亿令吉附加拨款予卫生部，购买医疗用具以应付疫情，包括如呼吸器及加护病房用品、个人防护用品（PPE）给政府医院职员，还有供化验室检验冠病病毒用途。另外，政府再拨款1亿令吉，以聘请2000名合约制医疗员工，尤其是护士。

-为各州提供1亿3000万令吉的拨款，来应付州内疫情，此拨款可提供给受影响的小贩和小商。首相也特别强调，每个州属都会获得相等的拨款，不分州政府是由哪个政党所组成。他表示，“我们现在正在面对的危机影响全民，不分种族宗教及政治倾向，因此我们认为各界应该不分党派，团结一致应对我们所面对的危机，照顾人民的安全、健康及生命是我们超越政治的共同责任。”

-PTPTN 贷款的暂停偿还期延长到6个月，措施即时生效至9月30日。

最后，首相将在3月30日公布更完整的振兴经济和援助人民的配套。

资讯来源：星洲网

3.政府已指示国家天灾机构（NADMA）拨款购买1,000万片口罩，且将会优先免费派发给所需者。首相补充，贸消部目前正与口罩厂商协调，确保价格合理。我国有4至5家本地厂商将继续供应口罩，可是目前面对进口原料短缺问题，希望克服原料供应问题后，我国每月可以生产200万至300万片的口罩。

资讯来源：热网

4.首相丹斯里慕尤丁表示，国家安全理事会将在行动管制令执行期间监督每天的情况，3月31日之前召开会议决定是否延长行动管制令。目前约90% 的国人遵守行动管制令，但仍有10% （约300万人）没有遵守。

资讯来源：东方日报

5.配合第213届警察日，凡在3月25日至3月29日，上网缴付交通罚单可享50%折扣。详情浏览：

–MyEG

–Rilek

资讯来源：东方日报

6.Rapid KL 发文表示，配合政府实施的行动管制令，从3月24日至3月31日，旗下公交将推行2个阶段性的运作时间，而在早上10时至下午5时正这段期间将不会有列车服务，乘搭公交的民众受促关注。另外，马来亚铁道公司（KTMB）也发文告，宣布暂停部分双轨电动火车（ETS）和城际列车的服务。

资讯来源：东方日报

7.R.I.P！艺人刘真病逝，享年44岁。她在2月初接受心脏手术，中途突然心跳停止，装置叶克膜和生命搏斗，之后又改装心室辅助器等待换心。可惜还沒有等到心脏，她便撒手人寰。

资讯来源：ETToday

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Chapters 温馨提醒，若疑似出现新冠肺炎症状，先应致电卫生部的CPRC 热线03-88810200、03-88810600、03-8881 0700或发送电子邮件至[email protected]，以检查是否为疑似病例，排除是否可能感染病毒。