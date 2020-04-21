《创造营2020》6位超火红的小姐姐，其中一位是大马人

《创造营2020》的脚步越来越近，相信会在5月份开播，正面对决正在播出中的《青春有你2》。随着更多的信息流出，大家对于节目中的小姐姐都充满了好奇心，Chapters逐一介绍给你认识吧！

#刘些宁

刘些宁已经是在韩国以Gugudan 女团身份出道，也是团里唯一的中国籍成员。她在Gugudan里的表现亮眼，是主舞兼副Rapper。去年的《超新星运动会》上，在射箭项目上对上了火箭少女的孟美崎，而在韩国版的《偶像运动会》上则是参加了体操项目，带来一首《凉凉》震惊全场。以她的实力，相信已经是出道人选之一了。



#拉娜

24岁的拉娜是一位俄罗斯和韩国的混血儿，所以五官长得非常精致好看！除了美，小姐姐还是有实力的！她已经在韩国出道的艺人，更成为韩国第一位俄罗斯KPOP Solo艺人。节目开播以后，相信她会带来更多的话题讨论。

#徐艺洋

徐艺洋曾经是韩国SM公司的公开练习生，可惜最后没在韩国出道，反而回流了中国。现在是和黄子韬同公司，隶属龙涛娱乐公司。在参与创3之前，她也曾经参加过《下一站传奇》，和《青你2》的谢可寅以Legal high成团出道过~



#林君怡

林君怡可以说是当年在创造营的一大遗珠。当时候隶属觉醒东方经纪公司的她在初舞台上和同公司的姐妹带来俏皮可以的舞蹈，受到了一致好评，她也被评级为A，送入了A班。同公司的李子璇甚至还在主题曲舞台上获得了C位。没有想到在第一次公演，她抽到了和吴宣仪同组，而且她未能成功尽情发挥，结果以71的名次一轮游了。希望这一次她的回归可以取得好成绩吧！



#李梦琦

李梦琦曾参加过腾讯的《明日之子水晶时代》，擅长于唱跳的她，却在节目中吃点亏，因为明日较着重于纯音乐。不过庆幸的是，她在节目中的优良表现，仍受到了孟美琦的好评。这一次参加创3，有一定人气和知名度的她只要稳打稳扎的带来精彩表现，相信离出道也不远了~



#朱主爱

最后当然还是得把安利时间留给来自马来西亚的小姐姐四叶草朱主爱！早前有消息传出她将参加《青你2》当节目名单曝光后看不见她的名字很多人失望了。没有想到，原来她参加的是创3这一档节目，也是首位参与创造营系列的大马训练生！以她的高人气，相信一直都会是上位圈的人选之一！

